Οι θέσεις 11-30 της Χρυσής Μπάλας 2026

Οι θέσεις 11-30 στην ανδρική κατηγορία της Χρυσής Μπάλας 2026 έγιναν γνωστές.

Οι θέσεις 11-30 της Χρυσής Μπάλας 2026
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Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη στο «London Palladium Theatre» του Λονδίνου, με τα βλέμματα στραμμένα στην ανάδειξη των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της σεζόν σε άνδρες και γυναίκες. Γνωστοί έγιναν οι δέκα φιναλίστ στους άντρες και στις γυναίκες.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων αφορά πλέον την αγωνιστική σεζόν και όχι το ημερολογιακό έτος, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι ποδοσφαιριστές που κατέλαβαν τις θέσεις από την 30ή έως και την 11η.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές ανά θέση κατάταξης:

29η: Σαντιό Μανέ (Αλ Νασρ), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ)

28η: Ζουλιάν Κινιόνες (Αλ Καντσίγια)

27η: Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

26η: Νταγιό Ουπαμεκανό (Άρσεναλ)

25η: Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν)

24η: Λουίς Ντίαζ (Μπάγερν Μονάχου)

23η: Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

22η: Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21η: Γκάμπριελ (Άρσεναλ)

20η: Γουίλιαμ Πάτσο (Παρί Σεν Ζερμέν)

19η: Τιάγκο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

18η: Μαρκ Κουκουρέγια (Ρεάλ Μαδρίτης)

17η: Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

16η: Φεράν Τόρες (Παρί Σεν Ζερμέν)

15η: Ντέκλαμ Ράις (Άρσεναλ)

14η: Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

13η: Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

12η: Πο Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα)

11η: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

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