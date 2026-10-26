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ΠΑΟΚ: Μαγνητική την Τρίτη για τον Μιχαηλίδη, θεραπεία ακολούθησαν οι Πέλκας και Λουσέ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης (28/10) με την ΑΕΚ. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, που αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, θα υποβληθεί την Τρίτη (27/10) σε μαγνητική τομογραφία

ΠΑΟΚ: Μαγνητική την Τρίτη για τον Μιχαηλίδη, θεραπεία ακολούθησαν οι Πέλκας και Λουσέ
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Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας (26/10), στρέφοντας την προσοχή του στην αναμέτρηση της Τετάρτης (28/10) με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία την Τρίτη, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των ενοχλήσεων που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από το ματς με τον ΟΦΗ. Οι Δημήτρης Πέλκας και Τομ Λουσέ ακολούθησαν θεραπεία και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν βασικοί απέναντι στον ΟΦΗ έκαναν αποθεραπεία και αποκατάσταση στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας, ολοκληρώνοντας την προπόνηση με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Μεσημβρία, όταν και αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση των τραυματιών.

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