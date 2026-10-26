Ολυμπιακός: Συλλήψεις στο «Γ. Καραϊσκάκης» στον αγώνα με την Καλαμάτα

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Καλαμάτα την Κυριακή (25/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 25-10-2026 στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν -8- άτομα, ηλικίας 18, 22, 27, 29, 34, 35 και 52 ετών.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιώς/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και περί αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθησαν -6- ημεδαποί, ηλικίας 22, 29, 34, 35 και 52 ετών να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ στην κατοχή του 18χρονου εντοπίστηκε συσκευή παραγωγής ενισχυμένης δέσμης φωτός (laser).

Επιπλέον, ο 34χρονος αρνήθηκε την υποβολή του στο νόμιμο αστυνομικό έλεγχο.

Ακόμη, μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο ημεδαπό, ο οποίος έκανε χρήση βεγγαλικών χειρός κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ στη κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πυρσός ναυτικού τύπου και μικροποσότητα κάνναβης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».