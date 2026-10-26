Δικηγόρος Πηλοΐδη: «Τα στοιχεία της δικογραφίας ήταν ελλιπή»

Ο Νίκος Γαλάνης, συνήγορος του Τάσου Πηλοΐδη, αναφέρθηκε στην έλλειψη επαρκών στοιχείων στη δικογραφία, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αθλητική εισαγγελία για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση.

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Πηλοΐδη:

«Σήμερα ολοκληρώθηκε μια μεγάλη ταλαιπωρία, μια ανακριτική διαδικασία που αφορά τους τρεις τελευταίους από τους έξι κατηγορουμένους για τους οποίους είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Η Βάσω Τσαρούχα και ο εντολέας μου, Τάσος Πηλοΐδης, αφέθηκαν ελεύθεροι με κατ' οίκον περιορισμό, ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης.

Δεν θα ήθελα σε αυτή τη φάση να επεκταθώ περισσότερο στους λόγους και στο σκεπτικό της απόφασης. Προσωπικά, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή.

Τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία οδήγησαν στην έκδοση των ενταλμάτων από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, ήταν από την πρώτη στιγμή, κατά την άποψή μου, ελλιπή. Τα χαρακτηρίζω ελλιπή για να μην τα χαρακτηρίσω με χειρότερο τρόπο.

Θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ πρόχειρη δουλειά από την πλευρά της αθλητικής εισαγγελίας, κάτι που φάνηκε στην πορεία, καθώς δεν προέκυψαν περισσότερα στοιχεία πέρα από εκείνα που είχαν ήδη τεθεί υπόψη της. Πιστεύω, επομένως, ότι πρόκειται για μια βεβιασμένη και πρόχειρη δουλειά.

Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί η συγκεκριμένη δικογραφία απέκτησε τέτοια έκταση, ενώ υπήρχε η δυνατότητα να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη υπόθεση.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζετε: τέσσερις άνθρωποι βρίσκονται πλέον προσωρινά κρατούμενοι. Δεν θα κρίνω αν αυτό είναι δίκαιο ή άδικο, καθώς δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Εμένα με ενδιαφέρει ο εντολέας μου, ο οποίος δηλώνει και θα συνεχίσει να δηλώνει την αθωότητά του με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.

Θεωρώ ότι η απόφαση για κατ' οίκον περιορισμό είναι ιδιαίτερα επαχθής για έναν άνθρωπο που, κατά την υπεράσπισή μας, δεν έχει διαπράξει τίποτα από όσα του αποδίδονται.

Στο σύνολο της δικογραφίας υπάρχει ένας μάρτυρας που αναφέρεται στον εντολέα μου. Πρόκειται για το πρόσωπο κατά του οποίου καταθέσαμε και σήμερα μήνυση για ψευδή κατάθεση, καθώς θεωρούμε ότι έχει διαπράξει το συγκεκριμένο αδίκημα. Πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί και στο δικαστήριο.

Η υπόθεση τώρα ξεκινά και θα έχει συνέχεια, τόσο για εσάς και τους ακροατές σας όσο και για όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Πληροφορήθηκα σήμερα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος κατηγορεί τον κύριο Πηλοΐδη, είχε θέση σε ένα από τα μεγάλα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπου έδωσε συνέντευξη επαναλαμβάνοντας όσα είχε καταθέσει προηγουμένως.

Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ενδέχεται να συνιστά διαφορετικό ποινικό αδίκημα από εκείνο για το οποίο έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία και θα εξεταστεί περαιτέρω από την πλευρά μας.

Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας βρίσκεται υπό καθεστώς προσωρινής ασυλίας δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύει οριστικά. Η διάταξη του αθλητικού εισαγγελέα θα κριθεί έπειτα από την προσφυγή που θα καταθέσουμε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Θα ζητήσουμε να εξεταστεί αν πρέπει να διατηρηθεί αυτή η προστασία ή αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα πρέπει να βρεθεί στο εδώλιο μαζί με τους υπόλοιπους, όταν έρθει η ώρα της δίκης.

Τότε θα φανεί αν θα επιμείνει στους ισχυρισμούς του ή αν θα αλλάξει στάση. Θεωρώ προβληματικό να εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης και να καταγγέλλει τους υπόλοιπους, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουμε, την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Λυπάμαι για αυτή την κατάσταση».