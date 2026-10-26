Δικηγόρος Τσαρούχα: «Ειμαι πολύ χαρούμενος»

Ο συνήγορος της Βάσως Τσαρούχα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να τεθεί η πελάτισσα του σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς και να της απαγορευτεί η ενασχόληση με το μπάσκετ.

Ο δικηγόρος της Τσαρούχα είπε:

«Αποφασίστηκε να επιβληθεί στην κυρία Τσαρούχα ο περιοριστικός όρος του κατοίκον περιορισμού, με ηλεκτρονική επιτήρηση και της απαγόρευσης ενασχόλησης με τον αθλητισμό Σε αυτό το στάδιο της ανακριτικού που βρισκόμαστε, είναι μια απόφαση που θα πω, έναν ήπιο τρόπο, για εμένα, που μας ικανοποιεί, γιατί σε μια ανακριτική διαδικασία, το βασικό για κάθε απολογούμενο, κατηγορούμενο, είναι να αποφύγει την προσωρινή κράτηση.

Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να κάνω και το σχόλιο ότι δεν παύει να είναι μια αυστηρή μεταχείριση, γιατί σκέφτεται κάποιος είτε το ένα είτε το άλλο αν θα ήταν επαρκές για να μην τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις σαν κρίθηκε ότι μπορεί να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις. Θέλω να πεισματωθεί το εξής: η κυρία Τσαρούχα είναι αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι είναι αντικειμενικό για τον υγιώς σκεπτόμενο φίλαθλο, είναι η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα διαιτητής, και από τους πιο καταξιωμένους στην Ευρώπη. Είναι ένας άνθρωπος αθώος, ο οποίος σε αυτή τη δικογραφία δεν έχει κατά του το παραμικρό στοιχείο, το παραμικρό.

Και θέλω να αποκαταστήσω κάποια πράγματα μετά τη διαδικασία της ανακρίσεως, τα οποία είναι και προσβλητικά και υποτιμητικά για τη νοημοσύνη μας. Στο σπίτι της κυρίας Τσαρούχα βρεθήκανε ευρώ μηδέν. Παρά τα αυτά, η Ελληνική αστυνομία, άκουσα στις ανακοινώσεις ότι δημοσιεύτηκαν χρήματα και από τους έξι κατηγορούμενους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Στο σπίτι της κυρίας Τσαρούχα βρεθήκανε φανέλες συλλεκτικές ομάδων πολλών. Παρά τα αυτά, κατασχεθήκανε οι φανέλες οι επετειακές συγκεκριμένης ομάδας. Μου κάνει εντύπωση και με προβληματίζει το γιατί».