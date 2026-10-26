Άρης: Ο Σούταλο συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες - Χάνει ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς

Ο Άρης κατάφερε να κερδίσει με 3-1 τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, επέκτεινε το νικηφόρο του σερί σε τρία παιχνίδια και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μπόσκο Σούταλο τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα με αποτέλεσμα να φτάσει τις τρεις κίτρινες στο φετινό πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να χάσει ένα από τα τέσσερα επόμενα ματς.

Έτσι, ο Σούταλο χάσει ένα από τα παιχνίδια με Λεβαδειακό (εκτός), Παναιτωλικό (εντός), Αστέρα Τρίπολης AKTOR (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).