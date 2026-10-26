Τρινκιέρι: «Η Μπαχτσεσεχίρ είναι μία μεγάλη ομάδα, με έναν σπουδαίο προπονητή»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση στην Κωνσταντινούπολη, μετρώντας αντίστροφα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαχτσεσεχίρ, στο πλαίσιο του EuroCup.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, επισημαίνοντας την ποιότητα της τουρκικής ομάδας, η οποία παραμένει αήττητη στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Όσα δήλωσε ο Τρινκιέρι:

«Είναι μία μεγάλη ομάδα, με έναν σπουδαίο προπονητή. Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για μας. Πρέπει να κάνουμε πολλά μικρά πράγματα πολύ καλά, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι αυτές που φέρνουν τα μεγάλα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να ξεκινάμε από τα μεγάλα πράγματα, αλλά από τα μικρά. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο δυναμικό τους παιχνίδι και να αγωνιστούμε με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση.

Είναι αήττητοι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Έχουν κερδίσει την Φενέρμπαχτσέ, την Μπεσίκτας, και οι δύο ομάδες της Ευρωλίγκα. Αυτό από μόνο του δείχνει τι είδους παιχνίδι πρέπει να κάνουμε. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως θα ανταποκριθούμε απέναντι σε μία ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για να φτάσει στον τελικό για να κατακτήσει το τρόπαιο του Eurocup. Διαθέτουν πολλούς σπουδαίους παίκτες και εμείς καλούμαστε να τους αντιμετωπίσουμε εκτός έδρας».