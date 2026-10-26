Αστέρας Τρίπολης: Η αποστολή για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στρέφει την προσοχή του ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος μετά την ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό παραμένει στην Τρίπολη, έχοντας μπροστά του ακόμη μία εντός έδρας υποχρέωση, αυτή τη φορά για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να καλείται να διαχειριστεί συγκεκριμένες απουσίες. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει.

Παράλληλα, εκτός πλάνων παραμένουν οι τραυματίες Αντριάν Ριέρα και Μπρούνο Πέρες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ για τον Πέρες θα φανεί στην πορεία εάν θα προλάβει την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Τέλος, ο προπονητής του Αστέρα αποφάσισε να αφήσει εκτός τους Νίκο Παπαδόπουλο και Άλεξ Μέντεθ, προκειμένου να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αναλυτικά η αποστολή

Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα.