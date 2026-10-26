Δικηγόρος Κορομηλά: «Πραγματικά μία άδικη προσωρινή κράτηση»

Ο δικηγόρος του Ηλία Κορομηλά, Απόστολος Λύτρας, έκανε λόγο για άδικη προφυλάκιση του πελάτη του, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος του στη δικογραφία.

Όσα είπε ο δικηγόρος του Κορομηλά:

«Πραγματικά μία άδικη προσωρινή κράτηση. Δεν έχω ξανασυναντήσει περίπτωση με δύο καταθέσεις μαρτυρικές να οδηγεί σε μια τέτοια εξέλιξη. Μια δικογραφία χωρίς στοιχεία. Για δύο καταθέσεις έχουμε τέσσερις προσωρινές κρατήσεις.

Νομίζω ότι δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν. Παρά τα αυτά, ο ανακριτής δε πείστηκε για την προέλευση αυτών των χρημάτων.

Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα, όπως κατατέθηκε, είναι χρήματα τα οποία τα έχουν λάβει από την EuroLeague. Δηλαδή από την ομοσπονδία μας, που ήταν. Είναι χρήματα, δηλαδή, που αφορούν ουσιαστικά τα χρήματα που είχε ο διαιτητής όλα αυτά τα χρόνια.

Και μετά θα κάνουμε 100% προσφυγή κατά του εντάλματος της κράτησης. Πραγματικά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ο νόμος είναι ξεκάθαρος για την προσωρινή κράτηση, όταν είσα ύποπτος φυγής, είτε ύποπτος εκτέλεσης άλλου αδικήματος. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν δικαιολόγησε τα χρήματα που βρέθηκαν.

Αλλά θα επαναλαμβάνω ότι το έσχατο εδώ είναι προσωρινή κράτηση, ο άνθρωπος ούτε θέλει να διαφύγει στο εξωτερικό προσωρινή, γνωστής διαμονής είναι, ούτως ή άλλως δεν θα έχει κάποια συμμετοχή πλέον στο μπάσκετ.

Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι προσωρινές κρατήσεις, δεν ξέρω, εγώ δεν το πω πάντα, πάντα λέω ότι γνώμη, και γνωρίζοντας τελευταίες συνέπειες, νομίζω ότι θα είναι πιο πολύ για παιχνίδια, δεν ξέρω ποιων παραγόντων, ποιων οικονομικών παραγόντων, ποιων πολιτικών παραγόντων, αλλά ξαφνικά βλέπουμε τις προσωρινές κρατήσεις να είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πάρα πολύ εύκολο, ενώ με αυτές τις δικογραφίες, εάν δεν υπήρχαν την παρούσα στιγμή, και με τη δημοσιότητα που έχουν πάρει, δεν θα πήγαιναν ούτε καν στην ανάκριση. Χωρίς να έχει γίνει προανάκριση, χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία, χωρίς να υπάρχει απολύτως τίποτα. Δύο καταθέσεις, δύο ανθρώπους.

Θα κινηθούμε νομικά εναντίον, αλλά η ζημιά ένας άνθρωπος που παθαίνει από την προσωρινή κράτηση είναι ανεπανόρθωτη. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία Βρέθηκαν 102.000 ευρώ, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι διεθνής διαιτητής, έπαιζε στην Ισπανία, στο NBA, έπαιρνε κανονικότητα από παροχή υπηρεσιών στη EuroLeague».