Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θέλει να καθιερωθεί ως σέντερ στους Σίξερς

Σε έναν διαφορετικό αγωνιστικό ρόλο από αυτόν που έχει συνηθίσει στην πολυετή παρουσία του στο NBA βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς οι ανάγκες των Φιλαδέλφεια Σίξερς τον έχουν οδηγήσει να αγωνίζεται ως σέντερ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Ο 41χρονος σούπερ σταρ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, ξεκαθάρισε ωστόσο πως δεν επιθυμεί να παραμείνει μόνιμα στη συγκεκριμένη θέση.

Ο «βασιλιάς» αναφέρθηκε στο θέμα μετά την ήττα της Φιλαδέλφεια από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 106-93, επισημαίνοντας πως η παρουσία του στη θέση «5» αποτελεί μια λύση ανάγκης και όχι έναν ρόλο που θέλει να διατηρήσει σε βάθος χρόνου.

«Έχουμε έναν MVP στην ομάδα. Δεν βρίσκομαι εδώ για να έχω μόνιμο ρόλο σέντερ. Έχουμε τον Τζοέλ Εμπίιντ. Αν έλεγα ότι ήρθα για να αγωνίζομαι διαρκώς ως πεντάρι, δεν νομίζω ότι θα το ήθελε κανείς μας. Μπορώ να το κάνω, αλλά έχουμε τον Εμπίιντ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το ESPN.

Στην αναμέτρηση με το Ντιτρόιτ, ο Τζέιμς ξεκίνησε ως σέντερ για 15η φορά στην 24χρονη καριέρα του και για πρώτη μετά τη σεζόν 2021-22. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, πέντε ασίστ και δύο ριμπάουντ, έχοντας απέναντί του τον Πολ Ριντ.

Η χρησιμοποίησή του στη συγκεκριμένη θέση συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζουν οι Σίξερς στη γραμμή των ψηλών. Ο Τζοέλ Εμπίιντ, MVP της κανονικής περιόδου για τη σεζόν 2022-23, παραμένει εκτός λόγω πελματιαίας απονευρωσίτιδας στο δεξί πόδι, ενώ προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν επίσης οι Τζαμπάρι Γουόκερ, Ντόμινικ Μπάρλοου και Τάκο Φολ.

Στο ίδιο παιχνίδι, θετική παρουσία είχε ο Αντεμ Μπόνα, ο οποίος αγωνίστηκε για 25 λεπτά, καταγράφοντας έξι πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς αναγνώρισε την προσπάθειά του, τονίζοντας πως ξεχώρισε για την ενέργεια και τη διάθεση που έβγαλε στο παρκέ.