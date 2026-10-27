Τζον Πουλακίδας: Στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει μια θέση στο NBA, καθώς θα λάβει μέρος στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς

Τζον Πουλακίδας: Στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο του NBA, καθώς μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντάλας Μάβερικς θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, με στόχο να διεκδικήσει μια νέα ευκαιρία για να βρεθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο ομογενής γκαρντ θα προσπαθήσει να ξεχωρίσει μέσα από την αναπτυξιακή λίγκα, ελπίζοντας να κερδίσει ξανά την ευκαιρία για προβιβασμό στο NBA. Στο ίδιο training camp θα βρίσκεται και ο Νέιθαν Μενσά, πρώην σέντερ του Ολυμπιακού.

COMMENTS
LATEST NEWS
01:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν

00:51 NBA

LIVE Μαϊάμι Χιτ - Ντάλας Μάβερικς, για το NBA

00:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλέξια Πουτέγιας: Κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών

00:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ φορ του 2026

00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί Σεν Ζερμέν

00:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Τιμήθηκε με το βραβείο Socrates o Μπουκάγιο Σάκα

00:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζον Πουλακίδας: Στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής για το 2026 ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε

23:29 NBA

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θέλει να καθιερωθεί ως σέντερ στους Σίξερς

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κορυφαίος νέος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Γιαμάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας