Τζον Πουλακίδας: Στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς

Ο Τζον Πουλακίδας συνεχίζει να κυνηγά το όνειρο του NBA, καθώς μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντάλας Μάβερικς θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, με στόχο να διεκδικήσει μια νέα ευκαιρία για να βρεθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ο ομογενής γκαρντ θα προσπαθήσει να ξεχωρίσει μέσα από την αναπτυξιακή λίγκα, ελπίζοντας να κερδίσει ξανά την ευκαιρία για προβιβασμό στο NBA. Στο ίδιο training camp θα βρίσκεται και ο Νέιθαν Μενσά, πρώην σέντερ του Ολυμπιακού.