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Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

Ο Ουνάι Σιμόν της Αθλέτικ Μπιλμπάο ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του κορυφαίου τερματοφύλακα για το 2026.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν
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Ο Ουνάι Σιμόν αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2026 στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του.

Ο Ισπανός γκολκίπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμβάλλοντας στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Η βράβευσή του αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχία για το ισπανικό ποδόσφαιρο στη φετινή εκδήλωση.

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