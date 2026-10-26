Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

Ο Ουνάι Σιμόν αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2026 στην τελετή της Χρυσής Μπάλας, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του.

Ο Ισπανός γκολκίπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμβάλλοντας στην πορεία της μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Η βράβευσή του αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχία για το ισπανικό ποδόσφαιρο στη φετινή εκδήλωση.