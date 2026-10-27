· Παρί Σεν Ζερμέν

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της χρονιάς στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί Σεν Ζερμέν
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Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της χρονιάς στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, επιβραβευόμενη για την εξαιρετική της παρουσία και τις σημαντικές επιτυχίες της σε Γαλλία και Ευρώπη.

Η ομάδα του Παρισιού κατέκτησε το γαλλικό πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της εντός συνόρων, ενώ πανηγύρισε παράλληλα την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ παρέλαβε το βραβείο και δήλωσε:

«Καλησπέρα. Εκ μέρους ολόκληρου του συλλόγου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, το επιτελείο, τον προπονητή μας και τους φιλάθλους μας, που μας στηρίζουν πάντα. Είναι η δεύτερη φορά που κατακτάμε αυτό το βραβείο. Έχουμε δημιουργήσει ένα απίστευτο σύνολο και προσπαθούμε να προσφέρουμε όμορφο θέαμα σε όλους όσοι μας παρακολουθούν. Εκ μέρους όλων, σας ευχαριστώ.

Το να κατακτάς διαδοχικά βραβεία είναι απίστευτο. Η σεζόν είναι μεγάλη και στο πρώτο της κομμάτι πρέπει να δίνεις τα πάντα. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και παίξαμε απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Η Άρσεναλ κάνει σπουδαία δουλειά τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια. Ξέρουμε απέναντι σε ποιους έχουμε να αγωνιστούμε».

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