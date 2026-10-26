Κηφισιά: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του για το παιχνίδι στην Τρίπολη, αφήνοντας εκτός τους Αντονίσε και Ραμίρεζ για λόγους αποφόρτισης. Παράλληλα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Κούσουλος, Ντε Λουίς και Δοϊρανλής.

Η αποστολή της Κηφισιάς:

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ζυγούρας, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος.