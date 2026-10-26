Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής για το 2026 ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για το 2026, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους έναντι των Ουνάι Έμερι, Μικέλ Αρτέτα, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεχώρισε για την πορεία της εθνικής ομάδας της χώρας του, οδηγώντας τη Ρόχα στην κορυφή του κόσμου, με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη επί της Αργεντινής στον τελικό.