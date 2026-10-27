Αλέξια Πουτέγιας: Κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών

Η Αλέξια Πουτέγιας αναδείχθηκε νικήτρια της Χρυσής Μπάλας Γυναικών για το 2026, προσθέτοντας ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο προσωπικό της παλμαρέ. Η 32χρονη Ισπανίδα επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή θέση της στον χώρο.

Η σταρ του ποδοσφαίρου παρέλαβε το βραβείο στην 70ή τελετή απονομής του Ballon d’Or, κατακτώντας τη συγκεκριμένη διάκριση για τρίτη φορά στην καριέρα της, μετά τις διαδοχικές επιτυχίες της το 2021 και το 2022.

Με αυτή τη νίκη, η Πουτέγιας ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ της Αϊτάνα Μπονματί, η οποία είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών για τρεις συνεχόμενες χρονιές, από το 2023 έως και το 2025.