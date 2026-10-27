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Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ φορ του 2026

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος σέντερ φορ του 2026

Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ φορ του 2026
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Ο Χάρι Κέιν τιμήθηκε ως ο κορυφαίος σέντερ φορ για το 2026 στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και της εθνικής Αγγλίας.

Ο Άγγλος επιθετικός ξεχώρισε για την εκτελεστική του δεινότητα την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, με την παρουσία του να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Βαυαρούς. Η συγκεκριμένη διάκριση ήρθε ως επιβράβευση για τις επιδόσεις του και τη σημαντική συμβολή του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Παράλληλα, ο Κέιν ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά με την Μπάγερν, κατακτώντας, σύμφωνα με το κείμενο, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Super Cup, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της γερμανικής ομάδας.

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