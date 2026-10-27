Χρυσή Μπάλα: Τιμήθηκε με το βραβείο Socrates o Μπουκάγιο Σάκα

Σε κλίμα συγκίνησης, ο Μπουκάγιο Σάκα παρέλαβε το βραβείο Socrates στο πλαίσιο της τελετής για τη Χρυσή Μπάλα, ως αναγνώριση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής του δράσης. Ο Άγγλος επιθετικός, γνωστός για την κοινωνική του ευαισθησία, απηύθυνε λόγο στο κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς.

Το βραβείο Socrates, που φέρει το όνομα του θρυλικού Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, απονέμεται σε ποδοσφαιριστές ή πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν για το κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο.

Στόχος του θεσμού είναι να τιμήσει ανθρώπους του ποδοσφαίρου που αξιοποιούν τη δημοτικότητά τους και τους πόρους τους για να συμβάλουν σε έναν καλύτερο κόσμο, στηρίζοντας δράσεις στους τομείς της φιλανθρωπίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ισότητας και της ανθρωπιστικής προσφοράς.