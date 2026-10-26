Κορυφαίος νέος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Kopa Trophy, το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς στο πλαίσιο της τελετής της Χρυσής Μπάλας, πετυχαίνοντας ένα ξεχωριστό επίτευγμα.

Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε αναδειχθεί νικητής τόσο το 2024 όσο και το 2025, προσθέτοντας πλέον ακόμη μία ατομική διάκριση στο ενεργητικό του.

Ωστόσο, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νέα βράβευση, ο Γιαμάλ έδωσε μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Όταν ο Τιερί Ανρί τον ρώτησε αν το Kopa Trophy ήταν το βραβείο που ήθελε να κατακτήσει, ο νεαρός Ισπανός απάντησε: «Θα ήθελα αυτό το βραβείο να το είχε πάρει ο Κουμπαρσί».