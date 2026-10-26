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Μπέλιγχαμ: «Κερδίσαμε τη μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται» - Το μήνυμά του μετά τη νίκη στο «El Clasico»

Το μήνυμα του Μπέλιγχαμ μετά την τεράστια νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο πρώτο φετινό  «El Clasico»

Μπέλιγχαμ: «Κερδίσαμε τη μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται» - Το μήνυμά του μετά τη νίκη στο «El Clasico»
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Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τεράστιο «διπλό» στην επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Καμπ Νου μετά από 13 χρόνια, νικώντας με 2-1 την Μπαρτσελόνα, ενώ παράλληλα τις «έκοψε» και το αήττητο, αφού η ομάδα του Χάνσι Φλικ είχε ξεκινήσει τη σεζόν στο πρωτάθλημα με ένα εντυπωσιακό 9/9.

Κομβικός στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκτός από τον Κιλιάν Εμπαπέ που σκόραρε και τα δύο γκολ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ο οποίος πραγματοποίησε μια φανταστική ενέργεια στο δεύτερο γκολ των «Μερένγκες» κλέβοντας τη μπάλα και πασάροντας με ρουλέτα για να ξεκινήσει την αντεπίθεση που κατέληξε στο 2ο προσωπικό γκολ του Γάλλου.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram λέγοντας πως ο πόλεμος συνεχίζεται.

«Κερδίσαμε μία μάχη, ο πόλεμος συνεχίζεται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μπέλιγχαμ στα social media.

https://www.instagram.com/p/De8_ZU8glyc/
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