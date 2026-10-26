Ζαλγκίρις Κάουνας: Ο Γκος θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει τον Παναθηναϊκό

Νέες εξετάσεις για τον έμπειρο γκαρντ, ο οποίος... τρέχει για να είναι έτοιμος κόντρα στο «τριφύλλι».

Ζαλγκίρις Κάουνας: Ο Γκος θα κάνει αγώνα... δρόμου για να προλάβει τον Παναθηναϊκό
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Η Ζαλγκίρις εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ενημερώνοντας για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν οι δύο πλευρές, προκειμένου να καθοριστεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του Αμερικανού γκαρντ.

Όπως γνωστοποίησε ο λιθουανικός σύλλογος, ο έμπειρος άσος αναμένεται να μεταβεί στη Βαρκελώνη την Τρίτη (27/10), όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό της αποκατάστασής του και του χρόνου που θα χρειαστεί για να επιστρέψει στα παρκέ.

Ο Γουίλιαμς-Γκος τραυματίστηκε στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στην αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές επιχείρησε να επιστρέψει στη δράση. Ωστόσο, οι ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο επανεμφανίστηκαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα αξιολόγηση της κατάστασής του.

Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για απουσία περίπου ενός μήνα, γεγονός που οδήγησε τη Ζαλγκίρις στην απόφαση να διακόψει τον δανεισμό του Κίνα Έβανς από τους Λόντον Λάιονς και να τον επαναφέρει στο ρόστερ της.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή του Αμερικανού γκαρντ παραμένει αμφίβολη, με τα δεδομένα να μην είναι ευνοϊκά, εν αναμονή των νεότερων ιατρικών εξετάσεων.

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