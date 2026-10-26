Χρυσή Μπάλα 2026: Ανακοινώθηκαν οι δέκα φιναλίστ

Γνωστά έγιναν τα δέκα ονόματα που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Μπάλα του 2026. Στη λίστα βρίσκονται οι Γάλλοι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ και Μάικλ Ολίσε, καθώς και ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν. Την τελική δεκάδα συμπληρώνουν οι Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Λιονέλ Μέσι, Φαμπιάν Ρουίθ, Ρόδρι και Λαμίν Γιαμάλ.