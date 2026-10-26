Χρυσή Μπάλα 2026: Ανακοινώθηκαν οι δέκα φιναλίστ
Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα του 2026 έγινε γνωστή, με αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψηφίους.
Γνωστά έγιναν τα δέκα ονόματα που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Μπάλα του 2026. Στη λίστα βρίσκονται οι Γάλλοι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ και Μάικλ Ολίσε, καθώς και ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν. Την τελική δεκάδα συμπληρώνουν οι Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Λιονέλ Μέσι, Φαμπιάν Ρουίθ, Ρόδρι και Λαμίν Γιαμάλ.