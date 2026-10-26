Χρυσή Μπάλα 2026: Ανακοινώθηκαν οι δέκα φιναλίστ

Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα του 2026 έγινε γνωστή, με αστέρες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Λαμίν Γιαμάλ να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψηφίους.

Χρυσή Μπάλα 2026: Ανακοινώθηκαν οι δέκα φιναλίστ
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Γνωστά έγιναν τα δέκα ονόματα που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Μπάλα του 2026. Στη λίστα βρίσκονται οι Γάλλοι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ και Μάικλ Ολίσε, καθώς και ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν. Την τελική δεκάδα συμπληρώνουν οι Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Λιονέλ Μέσι, Φαμπιάν Ρουίθ, Ρόδρι και Λαμίν Γιαμάλ.

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