Παναθηναϊκός: «Χορεύει» και στη βροχή βγάζοντας μέταλλο νικητή

Υπάρχουν παιχνίδια που τα κερδίζεις με την ποιότητά σου και άλλα που τα κερδίζεις επειδή έχεις καταλάβει τι χρειάζεται για να φτάσεις στον στόχο σου. Ο Παναθηναϊκός έκανε και τα δύο στον Βόλο. Μπορεί το 1-0 να μην εντυπωσιάζει ως αποτέλεσμα, όμως πίσω από το διπλό στη... Λεωφόρο του Πανθεσσαλικού κρύβεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ένα ακόμη τρίποντο.

Κρύβεται η νοοτροπία μιας ομάδας που αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι ο πρωταθλητισμός δεν απαιτεί μόνο καλό ποδόσφαιρο, αλλά και την ικανότητα να κερδίζεις όταν τίποτα δεν είναι εύκολο.

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε στη Θεσσαλία έχοντας προηγουμένως επιστρέψει από το μακρινό Αλμάτι, όπου είχε συντρίψει την Καϊράτ με 5-1. Θεωρητικά, λοιπόν, η κόπωση θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα.

Προσθέστε σε αυτό την καταρρακτώδη βροχή, τον βαρύ αγωνιστικό χώρο και έναν αντίπαλο που είχε ως βασική προτεραιότητα να περιορίσει τους χώρους. Οι συνθήκες δεν ευνοούσαν το ποδόσφαιρο που θέλει να παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ. Οι «πράσινοι» δεν άφησαν ούτε τον καιρό ούτε τις περιστάσεις να τους βγάλουν από τον δρόμο τους.

Δεν επηρεάστηκαν από την βροχή οι «πράσινοι»

Αυτό είναι, ίσως, το σημαντικότερο στοιχείο της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με ξεκάθαρη διάθεση να πάρει την μπάλα, να επιβάλει τον ρυθμό του και να μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή του Βόλου. Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν χαρακτηριστική, με την κατοχή να φτάνει στο 73% και οι τελικές να... γράφουν 13 έναντι καμίας των γηπεδούχων.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η πρώτη μεγάλη διαπίστωση. Το «τριφύλλι» δεν χρειάστηκε να περιμένει τον αντίπαλό του για να βρει ευκαιρίες, ούτε να βασιστεί σε κάποια τυχαία στιγμή. Έφτιαξε τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί, είχε το δοκάρι του Ντέσερς και την επέμβαση του Σιαμπάνη στην κεφαλιά του Φαν Ντρόνγκελεν, αλλά πήγε στα αποδυτήρια χωρίς να έχει εξαργυρώσει την υπεροχή του.

Εκεί ακριβώς δοκιμάζεται η πνευματική ετοιμότητα μιας ομάδας. Όταν κυριαρχείς, αλλά το γκολ δεν έρχεται, είναι εύκολο να χάσεις την υπομονή σου, να βιαστείς και να αρχίσεις να κάνεις το παιχνίδι πιο περίπλοκο απ' όσο χρειάζεται. Ο Παναθηναϊκός, αντίθετα, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και βρήκε τη λύση πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.

Τετέι και Ντέσερς βρίσκονται με... κλειστά μάτια

Η συνεργασία του Ανδρέα Τετέι με τον Ντέσερς ήταν η φάση που έκρινε την αναμέτρηση. Ο πρώτος έβγαλε την εξαιρετική μπαλιά και ο δεύτερος τελείωσε ιδανικά τη φάση, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί αυτή την περίοδο έναν από τους πιο «καυτούς» και καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Νιγηριανός σκόραρε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι και έδωσε στους «πράσινους» ακριβώς αυτό που χρειαζόταν, ένα γκολ που μετέτρεψε την υπεροχή σε προβάδισμα.

Δεν ήταν, όμως, μόνο η εκτελεστική ικανότητα του Ντέσερς. Ήταν και η επιμονή του Τετέι, η κίνηση χωρίς την μπάλα και η σωστή συνεργασία σε μια στιγμή που απαιτούσε καθαρό μυαλό. Σε τέτοιες λεπτομέρειες χτίζεται η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας που θέλει να διεκδικήσει μεγάλα πράγματα.

Ούτε η κούραση δεν... λύγισε το «τριφύλλι»

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η νίκη ήρθε σε ένα διάστημα κατά το οποίο οι «πράσινοι» είχαν κάθε λόγο να αισθάνονται σωματικά επιβαρυμένοι. Αντί να αναζητήσουν άλλοθι στην ευρωπαϊκή υποχρέωση ή στις καιρικές συνθήκες, έκαναν τη δουλειά τους και έφυγαν από τη Θεσσαλία με το αποτέλεσμα που ήθελαν.

Στις εξέδρες, άλλωστε, περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν το δικό τους χρώμα σε μια βροχερή βραδιά, μετατρέποντας το Πανθεσσαλικό σε Λεωφόρο! Με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 21 βαθμούς και διατήρησε την πρώτη θέση στη Super League μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Το σημαντικό, όμως, δεν είναι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή. Είναι ότι αρχίζει να δημιουργείται μια συνήθεια νικών, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι προσφέρει θέαμα ή απαιτεί περισσότερο μόχθο.

Το επόμενο μεγάλο τεστ θα είναι διαφορετικό και οι απαιτήσεις θα αυξηθούν. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία να μετρηθούν οι πραγματικές δυνατότητες της ομάδας του Νίστρουπ. Μέχρι τότε, το διπλό στον Βόλο προσφέρει κάτι πολύτιμο. Βαθμούς, αυτοπεποίθηση και την επιβεβαίωση πως η ομάδα μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά είδη αγώνων.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, δεν είναι όλες οι νίκες για πανηγυρισμούς λόγω θεάματος. Κάποιες είναι για πανηγυρισμούς λόγω χαρακτήρα. Και ο Παναθηναϊκός, στο βροχερό Πανθεσσαλικό, έδειξε ότι αρχίζει να χτίζει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να παραμείνει μέχρι τέλους στη μάχη του τίτλου.