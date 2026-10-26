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Πανιώνιος: «Συγγνώμη που δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ομάδα από το παρασκήνιο»

Ο Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας μετά την ήττα από τη Μαρκό.

Πανιώνιος: «Συγγνώμη που δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ομάδα από το παρασκήνιο»
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Ο Πανιώνιος εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη συγγνώμη του προς τον κόσμο της ομάδας για το αποτέλεσμα του αγώνα με τη Μαρκό και αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από μια σειρά επαναλαμβανόμενων περιστατικών, με αποκορύφωμα τη χθεσινή αντιμετώπιση του Πανιωνίου στον αγώνα με τη Μαρκό και την ήττα που πληγώνει βαθιά την ιστορία του Συλλόγου μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος και προσωπικά ο Πρόεδρός της αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν μια ειλικρινή και δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο του Ιστορικού.

Μια συγγνώμη για τα λάθη μας, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ομάδα από το παρασκήνιο. Και για τον λόγο αυτό απολογηθήκαμε μετά το τέλος του αγώνα στους οπαδούς και τους φιλάθλους μας. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση του κόσμου μας είναι απολύτως δικαιολογημένες.

Παραμένουμε δίπλα στην ομάδα, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στην ιστορία και τον κόσμο του Πανιωνίου. Απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να μας διαλύσουν, θα δώσουμε τον αγώνα τιμώντας τη φανέλα με αξιοπρέπεια και ήθος».

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