Τρόμος για πρώην παίκτη της Λίβερπουλ: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο και έκανε πάνω από 50 ράμματα

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Premier League, Τζερμέιν Πέναντ, δήλωσε ότι χρειάστηκε περισσότερα από 50 ράμματα, αφού δέχθηκε άγρια επίθεση από σκύλο.

Ο 43χρονος έκανε βόλτα με τα δύο σκυλιά του στο βόρειο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν γερμανικό ποιμενικό.

Ο πρώην εξτρέμ της Λίβερπουλ και της Στόουκ Σίτι ανέφερε ότι ο σκύλος δαγκώσε το πόδι του και δεν το άφηνε, ενώ εκείνος προσπαθούσε να προστατεύσει τον δικό του σκύλο, τον Κινγκ.

Στη συνέχεια, ο Κινγκ παρενέβη για να απωθήσει τον επιτιθέμενο σκύλο, αποτρέποντας «αυτό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια φρικτή κατάσταση», δήλωσε ο Πέναντ σε ανάρτησή του στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/De6lbPWCpHh/

Ο Πέναντ δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι χρειάστηκε περισσότερα από 50 ράμματα στο δεξί του πόδι, καθώς υπέστη τέσσερα τραύματα από δαγκώματα κατά την επίθεση και χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πρόσθεσε ότι ο Κινγκ δεν έπαθε τίποτα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον γερμανικό ποιμενικό. Ανέφερε επίσης ότι επέλεξε να μην καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία.

«Δέχθηκα επίθεση από έναν γερμανικό ποιμενικό. Προσπάθησα να προστατεύσω τον Κινγκ, αλλά ο σκύλος άρπαξε το πόδι μου. Βρέθηκα στο έδαφος με τον σκύλο να παραμένει προσκολλημένος πάνω μου, χωρίς καμία διάθεση να αφήσει, μέχρι που παρενέβη ο Κινγκ - ο οποίος δεν καταλάβαινε ακριβώς τι συνέβαινε», είπε ο Πέναντ.

«Μόλις όμως κατάλαβε, απώθησε τον σκύλο και απέτρεψε αυτό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια φρικτή κατάσταση για μένα».

«Ο Κινγκ δεν έπαθε τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δάγκωμα στο πόδι του, αλλά ήταν γεμάτος αίματα - τα οποία δεν ήταν δικά μου». «Εκείνη τη στιγμή ξέχασα την αγωνία που ένιωθα και η καρδιά μου ράγισε - αλλά όχι η καρδιά του Κινγκ».

Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Instagram δείχνει τον Πέναντ με έναν επίδεσμο στο πόδι, δίπλα στον Κινγκ σε έναν καναπέ, ενώ ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης τη σύντροφό του, Μίμι Μοντγκόμερι, που τους φρόντισε.

«Ο ήρωάς μου συνεχίζει να με προστατεύει και να με φροντίζει. Κινγκ, είσαι θρύλος, σε αγαπώ - ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Ευχαριστώ τη Μίμι Μοντγκόμερι που μας φρόντισε και τους δύο».

Ο Πέναντ, ο οποίος εργάζεται ως σχολιαστής στο Talksport, πραγματοποίησε 231 συμμετοχές στην Premier League κατά τη διάρκεια της 19ετούς καριέρας του, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2018.

Σε ηλικία 15 ετών, πριν ακόμη κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο, έγινε ο ακριβότερος νεαρός παίκτης στο αγγλικό ποδόσφαιρο, όταν μετακινήθηκε από τη Νοτς Κάουντι στην Άρσεναλ, σε μια συμφωνία ύψους 2,5 εκατομμυρίων λιρών.