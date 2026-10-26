GBL: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ι Τζέι Λίντελ

Ο Ι Τζέι Λίντελ ήταν καθοριστικός στη νίκη του Άρη με 88-72 επί της Μυκόνου, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 25 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας. Συγκεκριμένα, είχε 5/7 βολές, 4/7 δίποντα και 4/6 τρίποντα, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας του.

Η συνεισφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο σκοράρισμα, καθώς πρόσθεσε στη στατιστική του 6 ριμπάουντ, μία ασίστ και 3 κλεψίματα, σε 24 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε στους 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που τον έφερε στην κορυφή της σχετικής λίστας για την 4η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.