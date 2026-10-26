Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026

Τις δέκα υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών του 2026 ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός του θεσμού, με τη λίστα να περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η δύο φορές νικήτρια Αλεξία Πουτέγιας.

Στη δεκάδα βρίσκονται η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας και η συμπατριώτισσά της Κλαούντια Πίνα, καθώς και η Νορβηγίδα Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν, η Δανή Περνίλε Χάρντερ και η Πολωνή Έβα Πάγιορ.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Τέμγουα Τσαουίνγκα από το Μαλάουι, η Αϊτινή Μέλτσι Ντουρμονάι, η Ισπανίδα Πατρί Γκιχάρο, η Αγγλίδα Αλέσια Ρούσο και η Τζαμαϊκανή Καντίτζα Σο.