Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026

Γνωστές έγιναν οι δέκα φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών του 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει κορυφαίες παίκτριες, όπως η Αλεξία Πουτέγιας και η Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν.

Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026
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Τις δέκα υποψήφιες για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών του 2026 ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός του θεσμού, με τη λίστα να περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως η δύο φορές νικήτρια Αλεξία Πουτέγιας.

Στη δεκάδα βρίσκονται η Ισπανίδα Αλεξία Πουτέγιας και η συμπατριώτισσά της Κλαούντια Πίνα, καθώς και η Νορβηγίδα Κάρολιν Γκράχαμ Χάνσεν, η Δανή Περνίλε Χάρντερ και η Πολωνή Έβα Πάγιορ.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Τέμγουα Τσαουίνγκα από το Μαλάουι, η Αϊτινή Μέλτσι Ντουρμονάι, η Ισπανίδα Πατρί Γκιχάρο, η Αγγλίδα Αλέσια Ρούσο και η Τζαμαϊκανή Καντίτζα Σο.

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