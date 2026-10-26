ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο και με ΑΕΛ οι Κρητικοί - Εκτός και ο Μπουχαλάκης

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου στις 19:30, με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στις επιλογές του για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ανδρέας Μπουχαλάκης, Λορέντσο Ντίκμαν και Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, προκειμένου να πάρουν... ανάσες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε στον Ισέκα, ο οποίος παραμένει τραυματίας, ούτε στον Χριστογεώργο.

Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσικάς, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης.