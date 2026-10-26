· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο και με ΑΕΛ οι Κρητικοί - Εκτός και ο Μπουχαλάκης

Η αποστολή των Ομιλητών για την αναμέτρηση με τους «βυσσινί».

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο και με ΑΕΛ οι Κρητικοί - Εκτός και ο Μπουχαλάκης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου στις 19:30, με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στις επιλογές του για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ανδρέας Μπουχαλάκης, Λορέντσο Ντίκμαν και Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, προκειμένου να πάρουν... ανάσες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Συγκεκριμένα, οι Κρητικοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε στον Ισέκα, ο οποίος παραμένει τραυματίας, ούτε στον Χριστογεώργο.

Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι για τη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσικάς, Καλαφάτης, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηγιοβάνης, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Κόντρο, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης.

https://www.instagram.com/p/De9hXbeCsYx/
COMMENTS
LATEST NEWS
19:17 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ι Τζέι Λίντελ

19:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η δεκάδα των φιναλίστ για τη Χρυσή Μπάλα γυναικών 2026

19:08 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Σεβίλλη - Οσασούνα

19:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Συναγερμός» με Μαυροπάνο στην Εθνική: Έκανε μαγνητική στο γόνατο

18:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φιντς: «Η Μούρθια είναι μία από τις καλύτερες στο BCL, προσοχή στην άμυνα και στα ριμπάουντ»

18:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Χωρίς Χριστογεώργο και με ΑΕΛ οι Κρητικοί - Εκτός και ο Μπουχαλάκης

18:15 ΣΠΟΡ

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο World Cup βόλεϊ Γυναικών

18:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Πότε και πού θα δείτε τους αγώνες της 4ης αγωνιστικής

18:09 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Στον... αέρα η ημέρα διεξαγωγής του αγώνα με τη Ρεν

17:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τσάπας περιέγραψε πως στήθηκε η αποβολή του Γιαννάκη - Έδωσα 5.000€ στον Πηλοΐδη και είπε πως θα μου κάνει «δώρο»

17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κατάθεση... φωτιά από διαιτητή για το «Λιόλιος Gate»: «Μου είπε σε λίγο καιρό θα σας τελειώσουμε»

17:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστικές αποκαλύψεις Τσάπα για Λιόλιος Gate: «Έχω δώσει 5.000€ στην Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας