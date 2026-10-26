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Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο World Cup βόλεϊ Γυναικών

Με τις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη και το Μεξικό θα αναμετρηθεί η Εθνική βόλεϊ Γυναικών στο World Cup 2027.

Οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο World Cup βόλεϊ Γυναικών
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Τους αντιπάλους της στο World Cup βόλεϊ Γυναικών 2027 έμαθε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου η Εθνική Ελλάδας, μετά την κλήρωση της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις του ομίλου θα φιλοξενηθούν στο Ορλάντο της Φλόριντα, με το Kia Center να αποτελεί την έδρα των αγώνων της ελληνικής ομάδας.

Ανάμεσα στις αντιπάλους της Ελλάδας ξεχωρίζουν οι ΗΠΑ, μία από τις ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου βόλεϊ, οι οποίες θα έχουν και το πλεονέκτημα της έδρας. Παράλληλα, η Ταϊλάνδη θα συμμετάσχει στη διοργάνωση ως πρωταθλήτρια Ασίας για το 2026.

Την τετράδα του ομίλου συμπληρώνει το Μεξικό, το οποίο εξασφάλισε την παρουσία του μέσω της παγκόσμιας κατάταξης, όπως και η Ελλάδα.

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