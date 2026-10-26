Λιόλιος Gate: Σκληρή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού - «Παίζαμε με σημαδεμένη τράπουλα»

Με μια σκληρή και οργισμένη ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός Α.Ο τοποθετήθηκε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο Ελληνικό μπάσκετ και στους χειρισμούς του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση για την αποχώρηση από την αναμέτρηση με το Βύρωνα, τονίζοντας πως έπαιζαν με σημαδεμένη τράπουλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Α.Ο. είναι εξοργισμένη για τα όσα φαίνεται να έχει υποστεί η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου.

Όλα αυτά τα χρόνια ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και οι οπαδοί του είναι οι ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ στην Ελλάδα που έχουν αγκαλιάσει το γυναικείο μπάσκετ με μεγάλες επενδύσεις και κατάμεστα γήπεδα, η αντιμετώπιση του Συλλόγου όμως, τυγχάνει να είναι ντροπιαστική.

Το άθλημα γενικά βιώνει τραγικές στιγμές και εκτός από τη δική μας ομάδα, έχουν πληγεί πολλές άλλες ομάδες, ακόμα και …σχολεία!

Δικαιωνόμαστε πλήρως για την περσινή αποχώρηση της ομάδας από τον Βύρωνα καθώς γνωρίζουμε ότι παίζουμε με σημαδεμένη τράπουλα σε όλα τα επίπεδα αλλά θα είμαστε πάντα απέναντι τους για να τους χαλάμε το παιχνίδι…

Επίσημα, λοιπόν, είχαμε τον εκτός έδρας ημιτελικό με τον Αθηναϊκό στις 23 Μαρτίου 2025. Αν ανατρέξει κανείς στο ματς θα δει ότι οι βολές ήταν 25-7 η Τζόουνς αποβλήθηκε με 5 φάουλ ενώ Ντίξον και Τσβίτκοβιτς είχαν από 4 φάουλ. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το… λάθος να είναι μπροστά στο σκορ μέχρι το 30΄ περίπου του αγώνα και έπειτα υπέστη ένα ακόμα «χειρουργείο», το οποίο όπως φαίνεται ήταν «προγραμματισμένο».

Για την ιστορία οι δύο από τους τρεις διαιτητές που ήταν στο ματς του Βύρωνα ήταν και στο ματς της κανονικής περιόδου στη Λεωφόρο.

Αυτοί …υποχρέωσαν εκ νέου σε ήττα τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά εκεί χάθηκε η πρωτιά και είχαμε διαμαρτυρηθεί και πάλι μέσω ανακοίνωσης.

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