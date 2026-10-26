Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Θέμα χρόνου η απόλυση του Κάρικ - Οι πιθανότεροι αντικαταστάτες του

Σε πολύ δεινή θέση βρίσκεται ο Μάικλ Κάρικ μετά την εντός έδρας ήττα με 3-0 από τη Μπόρνμουθ στο Όλντ Τράφορντ, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κάνει τη χειρότερη εκκίνησή της στην Premier League εδώ και 40 χρόνια, βρισκόμενη μόλις έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Κάρικ ήταν φανερά συγκινημένος μετά την ήττα από τη Μπόρνμουθ και φάνηκε δακρυσμένος, ωστόσο γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, την ώρα που έλεγαν συνθήματα κατά της διοίκησης και γιούχαραν τους παίκτες.

Ωστόσο, παρά την στήριξη των φιλάθλων ο Κάρικ βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση με τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου να τον ρωτάνε ανοιχτά αν περιμένει πως θα απολυθεί τις επόμενες ημέρες.

Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία που θεωρούν θέμα χρόνου την απομάκρυνση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή από την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχουν ξεκινήσει να έρχονται στο φως της δημοσιότητας τα πρώτα ονόματα για τη διαδοχή του.

Σύμφωνα με το Sky Sports δύο είναι τα φαβορί για να αναλάβουν τους «κόκκινους διαβόλους» μετά τον Κάρικ.

Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι εκείνο του Έντι Χάου, ο οποίος αποχώρησε από τη Νιούκαστλ τον Ιούλιο, επικαλούμενος την ανάγκη να κάνει ένα διάλειμμα μετά από μια απαιτητική, αλλά επιτυχημένη περίοδο στον σύλλογο.

Υπό την καθοδήγησή του, η Νιούκαστλ εξασφάλισε συμμετοχή στο Champions League και κατέκτησε το Carabao Cup του 2025, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής για την κατάκτηση σημαντικού τροπαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, ο Χάου θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εφόσον αποχωρήσει ο Κάρικ και ανοίξει η θέση του προπονητή.

Η εμπειρία του στην Premier League αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του, καθώς η διοίκηση της Γιουνάιτεντ φέρεται να αναζητά έναν τεχνικό με γνώση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο δεύτερος υποψήφιος που ξεχωρίζει είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος έχει εργαστεί στην Μπάγερν Μονάχου και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας.

Ο Γερμανός προπονητής κατέκτησε την Bundesliga το 2021 με την Μπάγερν και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται επίσης στα υπόψη για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Μάλιστα, ο επικεφαλής του τμήματος scouting και recruitment της Γιουνάιτεντ, Κρίστοφερ Βίβελ, φέρεται να βλέπει θετικά την περίπτωσή του, καθώς οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στη Λειψία.

Η συγκεκριμένη σχέση θα μπορούσε να παίξει ρόλο στις συζητήσεις για τον επόμενο προπονητή, εφόσον η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση, καθώς ο Μάικλ Κάρικ εξακολουθεί να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εξελίξεις θα καθορίσουν αν η Γιουνάιτεντ θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή και ποιος θα είναι ο εκλεκτός της διοίκησης.