Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Την Πέμπτη καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ και να προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φέρεται να έχει επηρεαστεί από διαιτητικές αποφάσεις εις βάρος του, τις οποίες θεωρεί εκδικητικές. Μέσω της κατάθεσής του, αναμένεται να παρουσιάσει τη δική του πλευρά για όσα έχουν συμβεί, προχωρώντας, εφόσον κριθεί απαραίτητο, σε καταγγελίες στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η παρουσία του στην Ευελπίδων έρχεται μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι κατηγορουμένων, με τον Γιαννάκη να επιδιώκει να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, το όνομα του «Δράκου» ακούγεται όλο και πιο έντονα ως πιθανή επιλογή για την ηγεσία της ΕΟΚ, με αρκετούς ανθρώπους του χώρου να τον θεωρούν πρόσωπο που θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας.

Την πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να παραστεί στην υπόθεση και να υποστηρίξει την κατηγορία είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ο νομικός εκπρόσωπός του. Όσα είχε δηλώσει ο δικηγόρος του:

«Με ενημέρωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης και προσήλθα στον ανακριτή για να ενημερωθώ. Ο ίδιος επιθυμεί να έρθει τη Δευτέρα (τελικά την Πέμπτη) να καταθέσει και, αν χρειαστεί, να κάνει και δήλωση υποστήριξης κατηγορίας. Από εκεί και πέρα, θα δείξει η ανάκριση και ο ίδιος θα μιλήσει για τα εκδικητικά σφυρίγματα προς το πρόσωπό του και ενδεχομένως ό,τι άλλο υπάρχει στη δικογραφία, το οποίο δεν έχει έρθει στη γνώση μας. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα συμβάλει για να γνωστοποιηθεί τι έχει συμβεί και εναντίον του»