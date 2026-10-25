Νέβιλ για Κάρικ: «Πολύ δύσκολο να παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Γκάρι Νέβιλ εκτιμά ότι η παραμονή του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γίνεται πλέον εξαιρετικά δύσκολη, μετά τη βαριά ήττα από την Μπόρνμουθ με 0-3, η οποία έφερε τους «κόκκινους διαβόλους» σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση στη βαθμολογία.

Ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ μιλώντας στο Sky Sports δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, τονίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν διογκωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Θα είναι πολύ δύσκολο για τον Μάικλ Κάρικ να συνεχίσει να είναι προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύλλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νέβιλ.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του ήδη από την προηγούμενη σεζόν, υποστηρίζοντας πως η διοίκηση θα έπρεπε να είχε επιλέξει τον καλύτερο διαθέσιμο προπονητή, αντί να δώσει την ευκαιρία στον Κάρικ.

«Πίστευα από την περασμένη σεζόν ότι ο σύλλογος έπρεπε να είχε επιλέξει τον καλύτερο προπονητή που μπορούσε να βρει και να μην είχε δώσει τη δουλειά στον Μάικλ Κάρικ. Φοβόμουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί τόσο γρήγορα, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο σύλλογος βρίσκεται σε χάος», δήλωσε.

Η στήριξη των οπαδών και η δύσκολη απόφαση της διοίκησης

Παρά την ήττα από την Μπόρνμουθ, οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» φώναξαν το όνομα του Κάρικ μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων, με τον Νέβιλ, ωστόσο, να αμφιβάλλει για το αν ο προπονητής θα παραμείνει στη θέση του.

«Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τραγουδούν το όνομα του Μάικλ Κάρικ, όμως το πραγματικό ερώτημα είναι αν αύριο θα εξακολουθεί να είναι προπονητής», σημείωσε.

Ο Νέβιλ υπογράμμισε ότι ο Κάρικ παραμένει δημοφιλής στους φιλάθλους, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες, το αθλητικό τμήμα και τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους κατηγόρησε ότι έχουν απογοητεύσει σοβαρά τον σύλλογο.

«Ο Μάικλ Κάρικ είναι δημοφιλής. Όμως οι ιδιοκτήτες, το αθλητικό τμήμα και οι παίκτες δεν είναι. Έχουν απογοητεύσει σε μεγάλο βαθμό τον σύλλογο», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο παλαίμαχος άσος εκτίμησε ότι η διοίκηση ενδέχεται να λάβει μια απόφαση που θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους οπαδούς, θεωρώντας, ωστόσο, ότι μπορεί να κριθεί αναγκαία υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Αύριο πιθανότατα θα πάρουν μια απόφαση που θα εξοργίσει τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά ίσως να είναι απαραίτητη. Ο σύλλογος βρίσκεται σε χάος», κατέληξε ο Γκάρι Νέβιλ.