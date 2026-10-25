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Άρης - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο για την 8η αγωνιστική της Super League και λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων.

Άρης - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες των ομάδων
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Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και να διεκδικήσουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» επέλεξε να εμπιστευτεί ξανά τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις, ενώ ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε τις δικές του επιλογές για την ενδεκάδα του Ατρομήτου.

Ο Φαντιγκά έμεινε εκτός αποστολής του Άρη, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στην προπόνηση της ομάδας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας..

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Μπρούμα, Κουαμέ, Καντεβέρε.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Ντάνι Γκαρθία, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Τσούμπερ, Περέα.

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