ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Με Λίλο κάτω από τα δοκάρια η ενδεκάδα των Κρητικών

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (25/10, 20:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά τις διαδοχικές ήττες από την Καλαμάτα και την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Χρήστος Κόντης, λόγω της απουσίας του Χριστογεώργου, επέλεξε τον Λίλο για τη θέση του τερματοφύλακα. Στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Πούγγουρας, Κρίζμανιτς και Νικολάου, ενώ στη μεσαία γραμμή τοποθετούνται οι Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος.

Στην επιθετική γραμμή, ο Νους θα βρίσκεται στην κορυφή, με τους Αϊτόρ και Φούντα να κινούνται στα άκρα.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας,Νους.