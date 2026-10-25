Μπόγρης: «Μου έκαναν απίστευτο πόλεμο νεύρων και bullying - Η δικαίωση είναι μόνο ψυχική»

Νέα τοποθέτηση αναφορικά με το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο Ελληνικό μπάσκετ έκανε ο Γιώργος Μπόγρης, ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του Προμηθέα υπό την προεδρία του έκπτωτου προέδρου της ΕΟΚ και κατηγορούμενου για τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, Βαγγέλη Λιόλιου, έκανε ο Έλληνας ψηλός μιλώντας στο Mega.

Ο πρώην διεθνής σέντερ υποστήριξε ότι είχε δεχθεί έντονο εξωαγωνιστικό πόλεμο, περιγράφοντας τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατούσαν κατά τον τελευταίο μήνα της παρουσίας του στην ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι τα προβλήματα στον χώρο του μπάσκετ δεν περιορίζονται στη διαιτησία, αλλά ενδέχεται να αφορούν και άλλους παράγοντες του αθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το αν αισθάνεται δικαιωμένος μετά τις τελευταίες εξελίξεις:

«Η αλήθεια είναι ότι η δικαίωση είναι μόνο ψυχική, γιατί δεν μπορεί να είναι για κάτι άλλο. Ο τρόπος που έληξε το συμβόλαιό μου δεν είχε να κάνει με τις τεχνικές ποινές. Σίγουρα εκείνη η περίοδος που ζούσα ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά ο τελευταίος μήνας, γιατί κυρίως εξωαγωνιστικά ο πόλεμος που δεχόμουν ήταν τεράστιος για να φύγω.

Απλά, έχοντας μια πορεία από το παρελθόν στην Ισπανία, μου άνοιξε μια πόρτα και πήρα μια απόφαση εγώ να φύγω για το καλύτερο της καριέρας μου και της πορείας μου γενικότερα στον αθλητισμό».

Για το αν ένας άλλος αθλητής θα μπορούσε να είχε οδηγηθεί στο τέλος της καριέρας του:

«Εκατό τοις εκατό. Έχει συμβεί σίγουρα σε άλλους. Τώρα άκουσα μια καινούρια καραμέλα, ότι ο λόγος που λύθηκε το συμβόλαιο του Μπόγρη δεν ήταν οι τεχνικές ποινές. Προφανώς και δεν ήταν, γιατί βρήκα μια ευκαιρία να απαλλαγώ εγώ από αυτό. Αλλά όσα έχουν γίνει από εκείνη τη στιγμή και πριν, στο να με αναγκάσουν εμένα να τα παρατήσω, ήταν αισχρά απέναντι στην προσωπικότητά μου και στην πορεία μου στον αθλητισμό γενικότερα».

Για το bullying που υποστηρίζει ότι δέχθηκε στον Προμηθέα:

«Το μεγάλο bullying ήταν ουσιαστικά τον τελευταίο μήνα. Για να μην τους κάνω προσφυγή για προσβολή ονόματος, δεν έκανα καθόλου προπόνηση με το σωματείο. Με στέλνανε στα βάρη, φωνάζαμε στην αρχή "ένα, δύο, τρία, Προμηθέας" και μετά με στέλνανε.

Στους αγώνες, ενώ δεν είχα κάνει προπόνηση με την ομάδα καθόλου, έπρεπε να βγω στο παρκέ, καλή ώρα στο ματς με την ΑΕΚ, έστω και λίγο, τρία και τέσσερα λεπτά, που δεν είχε καμία λογική εξήγηση αυτό. Πώς ένα παιδί το οποίο δεν υπολογίζεται μέσα στην εβδομάδα στις προπονήσεις, ξαφνικά να πατάει παρκέ το Σαββατοκύριακο στον αγώνα; Αυτό ήταν πόλεμος νεύρων».

Για τις κλήσεις σε απολογία και τα περιστατικά που περιέγραψε:

«Είχα πολλά κρούσματα, τα οποία ήταν κυρίως εξωαγωνιστικά, όπως είπα πριν, όπως κλήσεις σε απολογία με συνθήκες που δεν είχαν γίνει ποτέ.

Η μία ήταν επειδή έβρισα τον εαυτό μου που έχασα ένα καλάθι και με καλέσανε για απολογία. Η άλλη επειδή με είχαν καλέσει για ένα διαφημιστικό, το οποίο μου είχαν πει ότι θα είμαι μισή ώρα και εγώ ήμουν τρεις ώρες στο γήπεδο και έτρωγα κρουασάν. Τους είπα "παιδιά, είμαστε σοβαροί; Τι κάνουμε εδώ πέρα τρεις ώρες;". Με καλέσανε σε απολογία ότι έβρισα το σωματείο.

Ευτυχώς σε όλα αυτά είχα συμπαίκτες δίπλα μου, οι οποίοι υπογράψανε στην απολογία μου και έτσι δεν έγινε κάτι. Αλλά υπήρχε ένας πόλεμος ελεγχόμενος, που θεωρώ ότι όλο αυτό γινόταν για να απαλλαγούν από ένα συμβόλαιο τριετές. Γιατί μπορεί να μην έκανα στον προπονητή στο τέλος της ημέρας, αλλά δουλειές είναι αυτά και θα μπορούσαν να γίνουν με πολύ πιο ανθρώπινο τρόπο».

Για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και τις τελευταίες εξελίξεις:

«Θεωρώ ότι τώρα έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι να ψάξουμε τη διαιτησία και πιστεύω ότι όλο το κύκλωμα είναι πολύ πιο διεφθαρμένο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με προπονητές και παίκτες, πιστεύω ότι έχει να κάνει με αποτελέσματα, δηλαδή χωρίς να μπλέκω τους διαιτητές, μέσα από το σωματείο, μέσα από σωματεία...»