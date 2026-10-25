Bundesliga: Καθάρισε στο τελευταίο δεκάλεπτο με Κράμαριτς η Χόφενχαϊμ - Κέρδισε 3-0 τη Λεβερκούζεν

Η Χόφενχαϊμ διέλυσε με 3-0 τη Λεβερκούζεν με πρωταγωνιστή τον Κράμαριτς

Bundesliga: Καθάρισε στο τελευταίο δεκάλεπτο με Κράμαριτς η Χόφενχαϊμ - Κέρδισε 3-0 τη Λεβερκούζεν
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Η Χόφενχαϊμ πανηγύρισε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 3-0 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga, με τους γηπεδούχους να καθαρίζουν την αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Αντρέι Κράμαριτς, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ και μοιράζοντας την ασίστ για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Χόφενχαϊμ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 12ο λεπτό. Ο Ασλάνι επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Φλέκεν αντέδρασε αποτελεσματικά και κράτησε το μηδέν για τη Λεβερκούζεν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 24' έχασαν ακόμη μία καλή ευκαιρία, όταν ο Μπέργκερ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο με το αριστερό.

Η Λεβερκούζεν δυσκολεύτηκε να αντιδράσει και περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο στο πρώτο μέρος, ενώ στο 41' είδε τον Ντιαμπί να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού.

Ο Κράμαριτς έδωσε τη λύση

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε σημαντικά μετά την ανάπαυλα, με τη Χόφενχαϊμ να αναζητά επίμονα το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η λύση ήρθε στο 79ο λεπτό, όταν ο Κράμαριτς ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έκανε το 1-0. Ο Κροάτης είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις 14 λεπτά νωρίτερα, ενώ το πέναλτι καταλογίστηκε μετά από ανατροπή του Ασλάνι και παρέμβαση του VAR.

Στο 89', ο Πρας διπλασίασε τα τέρματα της Χόφενχαϊμ, αξιοποιώντας την ασίστ του Κράμαριτς και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ωστόσο, δύο λεπτά αργότερα, ο σκόρερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Μόρστεντ στις καθυστερήσεις, επισφραγίζοντας τη μεγάλη νίκη της Χόφενχαϊμ απέναντι στη Λεβερκούζεν.

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