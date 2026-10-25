ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Με Ούγκρεσιτς η ενδεκάδα του «Δικεφάλου»

Ο ΠΑΟΚ θέλει να φύγει με το τρίποντο από την Κρήτη και να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, μετά τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Ηρακλή.

Όσον αφορά τις επιλογές του Λίσι, ο Μπάμπα πήρε τη θέση του Γιαννούλη, ενώ ο Τσιφτσής επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια αντί του Μοναστηρλή, έχοντας εκτίσει την ποινή του μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί απέναντι στην Καλαμάτα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ.