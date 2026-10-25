ΕΟΚ: Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, μετά την αναγκαστική παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.
Με αλλαγές λόγω παραιτήσεων και κυρίως της αναγκαστικής του Βαγγέλη Λιόλιου, το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη σύνθεσή του, για το διάστημα που θα χρειαστεί να οδηγηθεί το μπάσκετ στην επόμενη μέρα του.
Αναλυτικά:
· ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος
· ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος
· ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας
· ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας
· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)
· ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ
· ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων
· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
· ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
· ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
· ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών
· ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ
· ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
· ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ
· ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ
· ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
· ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
· ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ
· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
· ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ
· ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ
· ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ