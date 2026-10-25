ΕΟΚ: Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, μετά την αναγκαστική παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου. 

ΕΟΚ: Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
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Με αλλαγές λόγω παραιτήσεων και κυρίως της αναγκαστικής του Βαγγέλη Λιόλιου, το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη σύνθεσή του, για το διάστημα που θα χρειαστεί να οδηγηθεί το μπάσκετ στην επόμενη μέρα του.

Αναλυτικά:

· ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πρόεδρος

· ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΗΣ: Α΄ Αντιπρόεδρος

· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ: Β΄ Αντιπρόεδρος

· ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΚΗΣ: Γενικός Γραμματέας

· ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ – ΦΑΣΟΥΡΑ: Ταμίας

· ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ: Ειδικός Γραμματέας και Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-KOUROS)

· ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπρόσωπος της ΕΟΚ στον ΕΣΑΚΕ

· ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ Υπεύθυνος Εθνικών ομάδων

· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

· ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

· ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

· ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ: Υπεύθυνος Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών

· ΑΘΗΝΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΚΑ

· ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

· ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΜΗΣ

· ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ

· ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

· ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

· ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 1ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

· ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ: 2ος Εκπρόσωπος ΕΣΑΚΕ

· ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκπρόσωπος ΠΣΑΚΚ

· ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ: Εκπρόσωπος ΣΕΠΚ

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