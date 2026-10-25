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Αλγουαθίλ: «Είμαι ευτυχισμένος για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο»

Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ αμέσως μετά την ισοπεδωτική νίκη του Ολυμπιακού επί της Καλαμάτας για την 8η αγωνιστική της Super League.

Αλγουαθίλ: «Είμαι ευτυχισμένος για τη χαρά που δίνουμε στον κόσμο»
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Ο Ολυμπιακός έκανε «φύλλο και φτερό» την Καλαμάτα στο Φάληρο, επικρατώντας με 5-0 της «Μαύρης Θύελλας» για την 8η αγωνιστική της Super League.

Αμέσως μετά το πέρας του παιχνιδιού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εικόνα που έδειξε η ομάδα του, ενώ έδειξε ικανοποιημένος από το πόσο αποτελεσματικό ήταν το σύνολό του στη σημερινή αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το παιχνίδι: «Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, για τη χαρά που δίνουμε, είναι μεγάλη νίκη της ομάδας σήμερα. Το γήπεδο ήταν ξανά γεμάτο, φεύγουμε χαρούμενοι από αυτό. Αλλά τώρα είναι παρελθόν, πηγαίνουμε για το επόμενο».

Για το πόσο αποτελεσματική ήταν σήμερα η ομάδα του: «Είναι αυτό που θέλαμε, όταν θα βρεθούμε σε φάση ευκαιρίας να το εκμεταλλευτούμε. Σήμερα είχαμε ευστοχία, αποτελεσματικότητα και είμαι χαρούμενος για την απόδοση των παικτών σήμερα».

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