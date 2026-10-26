Τα «κλικ» από τη συνάντηση Βρούτση με ΕΟΚ κι ΕΣΑΚΕ για το «Λιόλιος Gate»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς και τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή, στη σκιά των εξελίξεων γύρω από το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να καλέσει τους δύο φορείς στο Υπουργείο, προκειμένου να συζητηθούν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τις αποκαλύψεις της υπόθεσης που έχει χαρακτηριστεί «Λιόλιος Gate».

Στη σύσκεψη συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, ενώ το «παρών» δίνει και ο επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν και στις πιθανές εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.