Ξεκίνησε η συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με την ΕΟΚ μετά το «Λιόλιος Gate»

Ο Γιάννης Βρούτσης υποδέχθηκε εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Ξεκίνησε η συνάντηση του Γιάννη Βρούτση με την ΕΟΚ μετά το «Λιόλιος Gate»
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη στο Υπουργείο Αθλητισμού, έπειτα από την πρωτοβουλία του Γιάννη Βρούτση να καλέσει την ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ, προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονους κραδασμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Στη συνάντηση συμμετέχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ενώ το «παρών» δίνει και ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού υποδέχθηκε τους εκπροσώπους των δύο φορέων στο γραφείο του και ακολούθησε η έναρξη της σύσκεψης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις συζητήσεις για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό μπάσκετ.

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