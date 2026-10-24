ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 65-62: Ο Ταϊρί έκρινε το ντέρμπι των «Δικεφάλων»

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ανέτρεψε την κατάσταση μετά το κακό επιθετικό πρώτο μέρος, έφτασε στο +11 στην τέταρτη περίοδο και, παρά την προσπάθεια της «Ένωσης» να επιστρέψει στο παιχνίδι, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.

Το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 28 πόντους, έχοντας 4/8 τρίποντα και 4/5 βολές. Μολονότι η ΑΕΚ ήταν πιο εύστοχη στα σουτ εντός παιδιάς, με ποσοστό 44% έναντι 34% του ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχοι αξιοποίησαν τα 13 επιθετικά ριμπάουντ τους και τις περισσότερες προσπάθειες από τη γραμμή των βολών.

Το προβάδισμα των γηπεδούχων στην πρώτη περίοδο

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παρκέ και, με τους Λάντερς Νόλεϊ και Φρανκ Μπάρτλεϊ να βρίσκουν στόχο, προηγήθηκε με 5-0. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με τη συμπαράσταση του κόσμου τους, όμως η Ένωση διατηρούσε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά, προηγούμενη με 9-7 στο 4’.

Η συνέχεια ανήκε στον Μπριν Ταϊρί. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε επιθετικές πρωτοβουλίες, έδωσε λύσεις στον ΠΑΟΚ και βοήθησε την ομάδα του να ανατρέψει την κατάσταση. Έτσι, οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 20-15.

Η ΑΕΚ γύρισε το ματς πριν από την ανάπαυλα

Στη δεύτερη περίοδο η Ένωση βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και περιόρισε αισθητά την παραγωγικότητα του ΠΑΟΚ. Με σερί 7-0, οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 22-20 στο 14’.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν με τέσσερις διαδοχικούς πόντους από τη γραμμή των ελεύθερων βολών, με τους Όσμαν και Ταϊρί να διαμορφώνουν το 24-22 στο 16’. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, ωστόσο, ο Μπάρτλεϊ ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ και σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκλεισε το ημίχρονο με επιμέρους σκορ 7-1 και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 29-25, αφού κράτησε τον ΠΑΟΚ στους μόλις πέντε πόντους στη δεύτερη περίοδο.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά το ημίχρονο

Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ βρήκε καλύτερες επιθετικές λύσεις και βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας. Το επιμέρους 12-6 στα πρώτα πέντε λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου έφερε ξανά τους γηπεδούχους σε θέση οδηγού, με το σκορ στο 37-35 στο 25’.

Η ομάδα του Τρινκιέρι συνέχισε να πιέζει και ανέβασε τη διαφορά στους έξι πόντους (45-39) στο 29’. Η ΑΕΚ, όμως, βρήκε απαντήσεις μέσα από τις προσπάθειες του Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος συνέβαλε στη μείωση της απόστασης. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ μπροστά με 47-44, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για την τελευταία περίοδο.

Ο Ταϊρί κράτησε τη νίκη

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Ταϊρί σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και έδωσε ξανά σημαντικό προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρέθηκαν στο +6 (52-46) στο 32’. Ένα νέο σερί 5-0 ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται 57-46 στο 34’.

Η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και, με τον Γκρεγκ Μπράουν να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, απάντησε με σερί 7-0, μειώνοντας σε 57-53 στο 37’. Ο Ταϊρί, ωστόσο, πήρε ξανά την κατάσταση στα χέρια του και με διαδοχικά καλάθια ανέβασε το σκορ στο 62-53 στο 38’.

Η Ένωση αντέδρασε εκ νέου, πετυχαίνοντας έξι αναπάντητους πόντους και μειώνοντας σε 62-59 στο 39’. Το ντέρμπι απέκτησε ξανά ενδιαφέρον, όμως ο Ταϊρί πέτυχε ένα ακόμη καθοριστικό καλάθι 43 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του στα τελευταία δευτερόλεπτα και πανηγύρισε τη νίκη με 65-62.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62.

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