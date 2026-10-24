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Περιστέρι - Μαρούσι 83-81: Θρίλερ μέχρι το τέλος στο «Ανδρέας Παπανδρέου»

Το Περιστέρι νίκησε το Μαρούσι με 83-81 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία επίθεση.

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81: Θρίλερ μέχρι το τέλος στο «Ανδρέας Παπανδρέου»
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Το Περιστέρι πήρε τη νίκη με 83-81 απέναντι στο Μαρούσι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», σε ένα παιχνίδι με συναρπαστική εξέλιξη και φινάλε για γερά νεύρα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καθυστέρηση 40 λεπτών, καθώς άργησε να φτάσει ο γιατρός του αγώνα.

Το Μαρούσι μπήκε δυναμικά, έχοντας τον Τζόρνταν Γουόκερ σε καλή ημέρα, ωστόσο το Περιστέρι παρέμεινε κοντά στο σκορ και κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με μικρό προβάδισμα, χάρη σε τρία διαδοχικά τρίποντα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και καμία να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, το Περιστέρι επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο, όμως το Μαρούσι αντέδρασε και διεκδίκησε τη νίκη μέχρι τέλους.

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, ο Τάι Νίκολς ευστόχησε σε καθοριστικό σουτ, ενώ οι γηπεδούχοι έβγαλαν τις απαραίτητες άμυνες στις τελευταίες επιθέσεις των φιλοξενούμενων, διατηρώντας το προβάδισμά τους και παίρνοντας τη νίκη με 83-81.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-45, 60-59, 83-81.

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