Βόλος: Με επιστροφές αλλά και απουσίες απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, με τον Κώστα Μπράτσο να έχει ξανά στη διάθεσή του τους Κοσέλεφ και Τζόκα. Ωστόσο, η ομάδα της Μαγνησίας θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες.

Βόλος: Με επιστροφές αλλά και απουσίες απέναντι στον Παναθηναϊκό
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Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (25/10, 18:00), στο πλαίσιο της Super League, με τον Κώστα Μπράτσο να έχει στη διάθεσή του δύο επιπλέον επιλογές.

Συγκεκριμένα, οι Κοσέλεφ και Τζόκα επέστρεψαν και υπολογίζονται κανονικά από τον Έλληνα τεχνικό ενόψει της αναμέτρησης με τους «πράσινους», ενισχύοντας τις επιλογές του για ένα απαιτητικό παιχνίδι.

Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήματα για την ομάδα της Μαγνησίας. Οι τιμωρημένοι Μπάρε και Μύγας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Μπράτσου, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι τραυματίες Ες Σαουμπί, Νεγιού, Φουρτάδο και Γκαραβέλης.

Η αποστολή:

Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Πιερ-Γκάμπριελ, Ατζιάκουα, Κάργας, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Λεκές, Μπέρνιτς, Γρόσδης, Φάμπιο, Κόμπα, Ρεγκίς, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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