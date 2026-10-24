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Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της GBL, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Καρδίτσας.

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Καρδίτσας με 78-64 για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν για 30 λεπτά απέναντι στην ανταγωνιστική Καρδίτσα, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Γιαμπουσέλε με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν πρόσθεσε 12 πόντους και ο Μπόνγκα είχε 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση μετά το κακό επιθετικά πρώτο ημίχρονο, ανέβασε την απόδοσή του και έφτασε στο +11 στην τέταρτη περίοδο, επικρατώντας της ΑΕΚ με 65-62. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μπριν Ταϊρί, που σημείωσε 28 πόντους με 4/8 τρίποντα και 4/5 βολές.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου:

Μύκονος - Άρης 72-88

Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής 94-86

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 65-62

Περιστέρι - Μαρούσι 83-81

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 78-64

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων

13:00 Προμηθέας - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία:

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