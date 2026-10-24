· Μαρούσι

Παπαθεοδώρου: «Ήταν απαραίτητο να συμβεί για να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου σχολίασε τις εξελίξεις γύρω απ’ το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. 

Παπαθεοδώρου: «Ήταν απαραίτητο να συμβεί για να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ»
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Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου και το Μαρούσι, υπήρξαν πρωτεργάτες του «πολέμου» κατά των παρανομιών στο ελληνικό μπάσκετ. Ο προπονητής της ομάδας των βορείων προαστίων, σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στην υπόθεση, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με το Περιστέρι:

«Δεν θέλω να σχολιάσω αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση, που μας στενοχωρεί όλους. Από την άλλη πλευρά, ήταν απαραίτητο να συμβεί για να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ. Ωστόσο, πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της.

Εμείς, ως ομάδα, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να εξετάσει σοβαρά την υπόθεση, όπως και κάνει, και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια διαφορετική μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν επενδυτές, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να βλέπει παιχνίδια σαν το σημερινό, καθαρά παιχνίδια, που κρίνονται μέσα στο γήπεδο, από τις ικανότητες των παικτών. Μακάρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και από εδώ και πέρα να μπορούμε να έχουμε το μυαλό μας πώς θα παίζουμε μέσα στο γήπεδο.

Σε προσωπικό επίπεδο, είμαι βαθιά στενοχωρημένος βλέποντας ανθρώπους που υπηρέτησαν το μπάσκετ για τόσα χρόνια να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Είναι κάτι που με προβληματίζει και με στενοχωρεί ιδιαίτερα. Ωστόσο, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα και να μπορέσω κι εγώ να καταλάβω καλύτερα τι έχει συμβεί και να διαμορφώσω την άποψή μου με βάση όλα τα δεδομένα».

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