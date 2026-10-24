AEK - Παναιτωλικός: «Καταστροφικό παιχνίδι, πρέπει να αντιδράσουμε» - Οι δηλώσεις του Αναστασίου

Βαρύ ήταν το αποτέλεσμα για τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ομάδα του Αγρινίου ηττήθηκε με 5-0 από την ΑΕΚ, πληρώνοντας τα λάθη της και τις σημαντικές απουσίες που είχε, κυρίως στην αμυντική γραμμή.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιάννης Αναστασίου χαρακτήρισε καταστροφικό το παιχνίδι για την ομάδα του, επισημαίνοντας ότι τα ατομικά λάθη έδωσαν τη δυνατότητα στην «Ένωση» να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της.

Παράλληλα, έστρεψε την προσοχή στην επόμενη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αντίδραση.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στη Magenta TV

«Είχαμε να διαχειριστούμε πολλά προβλήματα στην άμυνα. Είχαμε δυσκολίες σε πολλές θέσεις, δεν είχαμε επιλογές, απέναντι σε μία ποιοτική και πληγωμένη ομάδα.

Το κάναμε από την αρχή εύκολο στον αντίπαλο με το γρήγορο γκολ. Κάνουμε πολλά, πολλά λάθη. Χαρίζουμε γκολ στον αντίπαλο. Είναι ενοχλητικό, ειδικά όταν το κάνουν έμπειροι παίκτες. Ήταν καταστροφικό παιχνίδι για εμάς. Θέλαμε την μικρότερη δυνατή απώλεια σήμερα. Δυστυχώς δεν πήγε όπως θέλαμε.

Πρέπει να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το ματς με τον ΟΦΗ είναι τελείως άλλο παιχνίδι αλλά πρέπει να βγάλουμε αντίδραση και να κάνουμε τα πράγματα που ξέρουμε στην επίθεση. Είμαστε φοβικοί σε αποφάσεις μας. Αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί».

Στη συνέντευξη Τύπου ο Γιάννης Αναστασίου ρωτήθηκε για το τι μπορεί να πάει καλύτερα για τον Παναιτωλικό από εδώ και πέρα:

«Είχαμε προβλήματα απέναντι σε μια δυνατή ομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο το παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα γκολ νωρίς και μετά φάνηκε η τρομερή διαφορά ποιότητας. Βγάλαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα αγώνων, όχι με τον τρόπο που θέλαμε. Σε κάποια παιχνίδια δικαιούμασταν κάτι παραπάνω.

Σήμερα κάναμε αβίαστα λάθη, ενώ στο επιθετικό κομμάτι, αν και ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα, τελευταία δείχνουμε δυσκολία. Για να βάλεις γκολ χρειάζονται πίστη, ποιότητα και τύχη. Αλλά την τύχη πρέπει να την προκαλείς. Περιμένω περισσότερα από την επιθετική γραμμή, γιατί έχουμε ποιότητα.

Παίζαμε, βέβαια, και με ποιοτικές ομάδες που δεν σου αφήνουν να πάρεις ανάσα. Σε κάθε λάθος απέναντι σε αυτές τις ομάδες τιμωρείσαι. Πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας, γιατί δωρίζουμε γκολ στον αντίπαλο και αυτό δεν είναι ευχάριστο».