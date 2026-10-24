· ΠΑΟΚ

Έκλεισε τον Λίλαντ Γουόκερ ο ΠΑΟΚ

Σε μία επένδυση για το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ Λίλαντ Γουόκερ, ο οποίος αγωνίζεται στη φινλανδική Βίλπας.

Έκλεισε τον Λίλαντ Γουόκερ ο ΠΑΟΚ
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Ο ΠΑΟΚ σχεδιάζει να καταβάλει το buy out για να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του, με τον παίκτη να προορίζεται αρχικά για δανεισμό σε ομάδα του εξωτερικού.

Οι άνθρωποι του «Δικεφάλου» έχουν ξεχωρίσει τις δυνατότητες του νεαρού Αμερικανού και θέλουν να επενδύσουν στην εξέλιξή του, προσφέροντάς του την ευκαιρία να αποκτήσει περισσότερες αγωνιστικές εμπειρίες και να βελτιωθεί μέσα από τις παραστάσεις του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο Γουόκερ δεν αναμένεται να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκιέρι, καθώς το πλάνο προβλέπει να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ελλάδας με τη μορφή δανεισμού. Στόχος είναι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη αγωνιστική περίοδο, έχοντας κάνει ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή του.

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