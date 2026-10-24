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Νίκολιτς: «Άλλη μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας» - Έδωσε το σύνθημα για το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και το 5-0 επί του Παναιτωλικού, δίνοντας το σύνθημα για την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Βαγγέλης Πάτας

Νίκολιτς: «Άλλη μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας» - Έδωσε το σύνθημα για το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
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Η ΑΕΚ επικράτησε με εμφατικό τρόπο του Παναιτωλικού, με τον Μάρκο Νίκολιτς να στέκεται στην εικόνα της ομάδας του, στην ένταση που έβγαλαν οι ποδοσφαιριστές του και στην εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι στις εξέδρες.

Ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε σύντομος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, λόγω ενός προβλήματος στον λαιμό, υπογραμμίζοντας πως η «Ένωση» επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και πλέον επικεντρώνεται στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς: «Άλλη μια υπέροχη βραδιά στο γήπεδό μας. Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, με πολύ υψηλά επίπεδα έντασης και ενέργειας. Μέχρι το 15ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να έχουμε πετύχει τρία και τέσσερα γκολ. Καταπληκτική ατμόσφαιρα, όλοι οι παίκτες έπαιξαν εξαιρετικά. Επιστρέψαμε στις νίκες και συνεχίζουμε. Προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ».

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